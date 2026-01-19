.wpfi-post-images {
Which team are you rooting for – polka dot or stripe? Personally I can’t choose as they both bring me such joy. This season in particular, there are so many reasons to love BOTH. As you know, my all-time favorite stripe sweater is this one, but this sweater (at a great price point and 10% off today) is also incredible. Check out all the stripes and dots I am eyeing below…
The post TEAM POLKA DOT OR TEAM STRIPE? appeared first on Atlantic-Pacific.
All images are owned by their original copyright holder.